林飛帆任職民進黨月領9萬元一事，意外掀起前行政院長張善政和財經專家謝金河的臉書對槓，也在網路上引起熱議。張善政今又發文表示，以他的經歷跟收入來對比林飛帆並不公平。他強調，給年經人機會而非投機，年輕人的未來不該淪為政治犠牲品，政府應該更照顧年輕人。

張善政昨在臉書上反駁謝金河，年薪2千萬的說法失之誤謬，且模糊焦點。他今在臉書再度強調，27歲時取得美國康乃爾博士，之後回台任教土木系講師，當時薪水雖然不多，但投身台大校園，在房價、物價還沒那麼高的社會，這份薪水及研究所得至少可以買個房子、養家孝順父母。他說，回到台灣開始任職已30多年，以他的經歷跟收入來對比剛領第一份工作的林飛帆，是不公平的。

張善政指出， 目前的年輕人再怎麼努力，也買不起房子，只能為了求一個穩定的工作，每個月付出高昂的租金。在這幾年公宅、北漂議題備受關注之下，社會上開始關注這些需要被照顧的年輕人。

張善政認為，政府如果可以給年輕人一個安家的政策，雖然薪水不能馬上增加，但只要能解決基本住的問題，相信一定可以同時能解決年輕人不敢結婚、少子化的國安危機。 他並強調目前台灣年輕人的問題，時代不同機會也不同了，政府應該更照顧年輕人，給年輕人機會而非投機。

(中時電子報)