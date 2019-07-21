「台南夏日音樂節-將軍吼」週末在將軍漁港盛大開唱，邀來百大DJ RayRay、《聲林之王》冠軍李友廷、《創造101》的陳芳語、鼓鼓、廷廷、金曲獎茄子蛋、天團八三夭等跨年等級卡司，南部雖豪雨多日，但萬名粉絲風雨無阻早早卡位。

開演前，天公作美奇蹟放晴，晚間湧進超過六萬歌迷到觀光漁港，直播平台創下高達20萬人同步觀看的驚人成績，粉絲紛紛留言，「台南是提早辦跨年嗎？超羨慕。」、「這些藝人根本是晴天娃娃，太神奇。」連辦8年的「將軍吼」，能登上南台灣最盛大的音樂節活動，歌手各個使出看家本領，茄子蛋原音重現〈浪流連〉，全場齊聲大合唱。

鼓鼓與廷廷兩人更首度在台灣同台演唱新歌〈K.O.〉，粉絲直呼「太幸運」。而八三夭睽違5年再度前來台南夏日音樂節壓軸演出，預告下半年重心都是海外巡演，台南這一站帶來〈致青春〉、〈玩滑板的孩子不會變壞〉等歌曲，現場氣氛嗨到最高點。

(中時 )