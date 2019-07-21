以麥當勞廣告清新形象出道的演員藍甯彤（藍藍），每次有新作品總會吸引網友的討論，近期拍攝最新的知名賣場廣告卻被網友與粉絲們歪樓，不斷私訊問她「發大財了沒？」讓她因上架才3天，卻有近百萬點閱的喜悅，瞬間變得好氣又好笑。

藍甯彤近日拍攝偶像劇與公視連續劇，兩邊跑的她，特別抽空拍攝知名大賣場廣告。每每有廣告作品總會引起話題的藍甯彤，這次也不意外的掀起網友熱議，但討論對象竟然不是女主角的她，而是廣告中媽媽的風水擺設。認真的網友把廣告中的家居陳設全部變成平面圖，研究怎麼擺設可以發大財，也讓網友私訊不斷問她「發大財了沒？」讓她笑稱，再這樣下去她就變成師父了。

藍甯彤近期作品《超級茉莉》入選上海電影節參展影片，曾以廣告拿下中國金獅獎最佳女主角而戲約不斷的她，最近才聽從師姊錢柏渝的建議，改名藍甯彤（原名藍雅芸），沒想到連拍廣告引起的話題，竟然也與風水相關。

(中時 )