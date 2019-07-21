知名網紅蔡阿嘎21日幫兒子蔡桃貴舉辦周歲趴，特別選在「Money Jump媽咪講親子餐廳」舉行，現場邀請40位幸運粉絲一起同歡。蔡阿嘎與老婆二伯除了準備慶生活動，還安排周歲趴必備重頭戲「抓周儀式」，事先放好他先前合作過的各行各業物品。令人驚訝的是，蔡阿嘎稍晚在臉書懺悔，4個多月前在調整背巾時，兒子不慎摔落在大理石地板上，疑似後腦著地，幸好後來送醫後逐漸恢復。

蔡阿嘎發文寫下，「咚！一聲超大！當下蔡桃貴嚇到大哭！當下趕緊跟二伯搭車衝往榮總急診，沿路在後座抱著蔡桃貴，雖然哭聲已經停止，但眼神恍惚，一動也不動的靠在我胸口，跟平常活潑好動的他完全判若兩人……」他慶幸就醫後，兒子逐漸好轉，「所幸兩天過去之後，蔡桃貴恢復以往的活動力，也幸好是太陽穴的地方紅腫而已，不是後腦勺。」

周歲趴上，蔡阿嘎表示，就算蔡桃貴抓到象徵總統的物品，未來真的想當總統，他也不會阻止，他想做什麼就讓他做什麼，完全尊重兒子的決定。蔡桃貴似乎習得父親的真傳，不僅面對鏡頭不害羞，小小年紀更是展現過人的模仿力與學習力，看到別人做的動作或表情，馬上就可以學起來。

(中時 )