「創作精靈」將於9月28日在高雄SPERO高雄海流館舉辦「我們的時代」巡迴演唱會，希望高雄歌迷的熱情能溫暖她。她向來怕冷，日前到新加坡參訪室內花園，大家都穿短袖，只有她圍著大圍巾，而她日前到南京一家餐廳用餐時，還因為忘了帶外套，覺得室內冷氣太冷，而把餐桌巾披在身上禦寒，絲毫不在意其他人眼光。

白安20日受邀參與在南京舉辦的「2019來電之夜」活動，她向南京的歌迷粉絲親切問候，「很久沒來到南京，很高興見到大家！」希望自己的歌曲能給大家帶來勇氣。在後台，白安也多次提到南京滿城茂密的梧桐，讓熱愛自然氣息的她倍感舒適。同時她表示更想要對日夜辛苦投票力挺她的粉絲真誠致謝，「謝謝你們一直為我辛苦投票！」讓她能喜獲第十三屆音樂盛典咪咕匯年度最佳人氣唱作人提名。

她以一襲白色禮服裙登台，帶來兩首歌曲感謝歌迷粉絲的支持和喜愛，一首是白安去年發行的第三張全創作專輯《1990s》中的主打歌曲〈讓我逃離平庸的生活〉，唱出了少女的堅強倔強，與面對夢想的執著和不輕言放棄，另一首則是白安之前參與錄制的華語樂壇首檔明星唱作人原創競演節目《我是唱作人》中的人氣作品〈吾愛無愛〉，並用自彈自唱的形式演繹這首心碎情歌，深深打動了現場觀眾的心。

在《我是唱作人》節目中過關斬將一路廝殺至決賽前夕的白安，在節目中以清新亮眼的黑馬之姿，收獲大批新歌迷，網絡聲量一路飆高，音樂節邀約不斷。除了正在緊張籌備的《我是唱作人》原創作品合集專輯外，為演唱會練團也組成白安的日常生活，她將帶著收獲滿場好評「我們的時代」巡迴演唱會，南下高雄開唱。

白安將在9月28日於高雄SPERO高雄海流館舉辦「我們的時代」巡迴演唱會，高雄對於她來說具有重大意義，甫出道當天就是站在五月天「諾亞方舟」高雄世運主場館擔任開場嘉賓，以新人之姿站上大舞台，博得全場一致的好評。去年她帶著新專輯《1990s》在各城市舉辦分享會，高雄歌迷紛紛許願辦白安專場，「我們的時代」巡迴演唱會高雄場也是白安第一次在高雄舉辦專場，體感溫度偏低的她，希望高雄歌迷的熱情能溫暖她，與她一起唱出每一首音樂故事，一起共譜「我們的時代」。

(中時 )