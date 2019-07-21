在台播出多年並享有人氣的《男女糾察隊》自2001年開播至今近20年，捧紅主持人田村亮、田村淳之外，也讓有吉弘行、青木沙耶加、狩野孝也、崎山（山崎弘也）等諧星一步登上一線藝人地位。

《男女糾察隊》在日本原是星期日晚上8點播出的冷門時段節目，原名《稲妻!LONDON HEARTS》，最初被簡稱為「稲妻」，以逗弄素人、湊合戀人為主要內容。2001年晉升到星期星期二晚上9點，節目更名為《LONDON HEARTS》，稱霸黃金時段長達15年後，2016年改為星期五晚上9點、2019年1月改為星期二深夜11點20分，「縮」回深夜節目。

2004年開始，每回讓10名女藝人互相吐槽的單元「格付けし合う女たち」人氣爆發，最高收視曾達到18.3%，將梨花、飯島愛、杉田薰、青木沙耶加、青田典子等人藉突顯個性的吐槽大戰，一個個再度推上人氣頂峰，當中梨花上月來台舉辦活動時上百粉絲前往目睹，人氣不滅。

青木沙耶加在巴黎時裝展的整人秀耗資數千萬日圓，在台播出後引發廣大回響；青田典子曾為美豔女團「C.C.GIRLS」成員，為求再起在節目中邀請流行樂教父小室哲哉賜曲製作，單曲〈Jesus〉火賣，人氣回升。

台灣觀眾慣稱「小淳」的田村淳還也隨節目在台人氣高漲，還曾直接在台開闢新節目。而《男女糾察隊》近年節目內容失去新鮮感，收視疲軟，頻換時段也救不回。田村亮在私接事件爆發後，不少台灣觀眾首先擔心節目是否遭斬，製播節目的朝日電視台日前向日媒表示，不會結束節目，並暫定讓田村淳一人繼續主持下去。

(中時 )