八大寵物節目《安妮美女教官》由本身為訓犬師的安妮主持，以實境節目拍攝方式，帶領觀眾如何閱讀毛小孩的身體語言、如何處理打架，以及輔導害怕膽小的狗狗接觸人群等等，觀眾在享受娛樂休閒同時，透過安妮專業訓犬經驗傳授養狗知識。該節目去年曾入圍金鐘獎「生活風格主持人獎」肯定。

節目中，安妮親自參與台北動物之家、台中動物之家，甚至到北京、巴克懷善動物救援組織，她替駐站的訓練師上課、舉辦狗聚、並號召狗狗小遊行、深入了解台灣山區捕獸夾問題的嚴重性，也帶著觀眾到北京一起體驗當訓練靶手被護衛犬咬的過程。

安妮首急抵達台北動物之家，選了一隻看起來弱勢敏感的狗狗，希望牠對事物過於敏感的情緒能透過「減敏」方法，進而貼近人群，過程中將帶牠去體驗台北都市叢林的生活。安妮表示，她自己的「減敏」訓練方法非常生活，例如會帶著毛小孩一起去郵局領件、去便利店買東西、甚至去工地走走，讓流浪狗狗生活社會化，就能提高領養率。

(中時 )