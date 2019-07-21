范乙霏（Albee）主持「Holyland Game Party巡迴賽事」開賽記者會，雖然開賽當晚下起滂沱大雨，她仍在雨中敬業主持，當日剛好是她的32歲生日，主辦單位特別準備蛋糕為她慶生，Albee與華視合作，且跟電競主持、極限電競都有相當深的淵源，她特別感動。

Albee表示，「生日也在連續三天的主持工作中度過，三萬分的感恩和知足。」當晚由於基隆的風很大，她一直無法好好吹蠟燭，但還是相當開心，並勉勵大家要一起成為更好的人。而現場參賽者也不畏風雨，熱力尬舞十分熱血，就算大雨也不澆熄觀眾及粉絲的熱情，大家舞癮發作，一起快樂尬舞。

主辦單位之一的華視副總經理劉俊麟強調，「電競是台灣產業未來的潮流，電視則是讓更多人加入或認識電競熱潮的最好夥伴，透過這次的巡迴賽事，不僅能讓更多不同族群認識、喜歡上電玩和電競遊戲，更能結合電視和電玩遊戲比賽元素，帶給觀眾不一樣的嶄新節目風貌。」

(中時 )