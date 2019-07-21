10位泰國鮮肉主演的BL劇《Our Skyy》播出後在台累積許多粉絲，片中5對男男情侶21日在台舉行記者會和粉絲見面會，片中有不少接吻或親密片段，被問是否想要交換伴侶，其中較為「資深」的演員Gun 表示唯一沒和新人Pluem合作過，讓和他共演《我的狗狗男友》的Off在旁大吃飛醋，被問該題時故意回答想和Gun、Pluem一起演戲，「三人行一定很好玩！」

演員Tay剛好在台過28歲生日，粉絲包下計程車在車外貼上祝賀圖，他看到後相當驚喜，笑言：「有機會我也想坐坐看那台車，開一下也不錯，雖然技術不是很好。」他表示最想收到同劇演員New送的禮物，「那是最幸福的一件事！」眾人還提到他喜歡攝影，Krist開玩笑說：「送記憶卡，不然他每次拍完照都不傳給我們！」

其中4位演員首次來台會粉絲，Drake直呼：「來之前很緊張，看到大家很害羞！」突然被Off爆料身上「很多毛」，粉絲是否有機會親眼見到？他笑回：「手上就有了！」由於他們都喜愛小動物，粉絲特地以偶像名義為毛小孩集資作公益，他們也紛表感謝，Off表示：「很難得有這種公益的事情，覺得很幸福也很有意義，功德也不只有給我們，是和所有粉絲共享。」

(中時 )