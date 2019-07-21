曹雅雯從小就有個歌手夢，對唱歌更是情有獨鍾，恨不得參加每場歌唱比賽，但媽媽認為唯有讀書高百般阻撓，希望女兒可以光耀門楣，曹雅雯為一圓參加歌唱比賽的夢想，跟媽媽做了一個約定，只要可以考到前3名，就讓她去參加比賽，曹雅雯為此卯起來讀書，每學期都讓媽媽點頭答應去享受歌唱的舞台。

相較於「母老虎」媽媽，爸爸就比較像知心好友。還記得有一次爸爸信誓旦旦地答應曹雅雯，只要她考學期總分400分，就要戒掉吃檳榔這個壞習慣。曹雅雯為了讓爸爸改掉壞習慣，努力讀書取得好成績，但有次爸爸開車帶她出遊，爸爸下車買東西時，她竟在車上發現一包檳榔，才知道原來爸爸還是瞞著她繼續吃檳榔。

曹雅雯為此氣得大哭，甚至與爸爸冷戰一星期，為了跟女兒和好，爸爸特地準備她最愛的紅豆湯，並再三承諾，「從今天開始，我再也不碰檳榔了。」因媽媽是鳳飛飛粉絲，曹雅雯這次特別演唱〈心肝寶貝〉一曲，希望用這首歌展現對家人的關愛，特別是對母親的愛。

(中時 )