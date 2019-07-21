美國20日盛大慶祝人類登陸月球50週年，並選在這天跟義大利、俄羅斯合作，將三名太空人送上國際太空站（ISS），象徵美俄從50年前的登月競賽，到今天可以合作進行太空研究。
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人斯科沃佐夫（Alexander Skvortsov）、美國航空暨太空總署（NASA）太空人摩根（Andrew Morgan）以及歐洲太空總署義大利籍太空人帕米塔諾（Luca Parmitano）於格林威治時間16時28分（台灣時間21日0時28分），自中亞國家哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）搭俄羅斯火箭飛往國際太空站，6小時後順利抵達。
今天升空的3名太空人當中，只有53歲的斯科沃佐夫，生於人類首度登陸月球前。43歲的摩根則是首次執行太空飛行任務。
1969年美國太空人阿姆斯壯與艾德林搭乘「阿波羅11號」登月，跨出歷史性的「人類一大步」，當時處於美蘇太空競賽，美國略勝一籌，而歷經50年後，美俄在國際太空站上則強調跨國合作。
美國副總統彭斯20日出席NASA的慶祝活動，在演說中推崇阿姆斯壯、艾德林與指揮艙駕駛柯林斯(Michael Collins)。他說，如果這三位太空人以及40萬名不眠不休努力完成登月計畫的美國人不算英雄的話，那麼世界上就沒有英雄了。
(中時 )
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