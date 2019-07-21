明年初總統大選，藍綠參選人已經就定位，台北市長柯文哲卻遲未表態。綠營人士分析，柯近日砲轟藍綠，可能是在做壓力測試，以便增加談判籌碼，也是要拉回前陣子下滑的網路聲量；也想知道「操作哪些議題是可以得分的」。

柯文哲近日頻頻砲打藍綠，不但批評台灣的總統選舉只剩「菜包跟草包」可選，很糟糕，還批評行政院長蘇貞昌「不要臉」。

根據中央社報導，不願具名的綠營人士認為，柯文哲是在做壓力測試，以便增加談判籌碼，也是要拉回前陣子下滑的網路聲量。

報導也引述另一民進黨人士說法，柯文哲參選機率超過50%，現在是「等下雨、等天亮」，也就是「錢要到位、人要到位、聲勢要夠」。因此對付柯文哲最好的方式是「忽視他、當他不存在」。

綠營內分析，柯大動作打藍打綠，是想要開發「中間、沒有支持黨派」的選民，如果柯成立政黨或加入某個政黨，這塊支持的力量就萎縮了；因此，柯文哲最有可能藉由連署方式獨立參選，也可能搞個參選聯盟，與幾個「靠行」的立委參選人合作，既有地方組織，又不必背著黨的名義。

對於柯文哲近日的發言內容，綠營內多認為不需主動回擊，冷處理就好。

(中時電子報)