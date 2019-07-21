曬出一系列穿搭美照，其中有不少件「挖洞裝」。（圖/翻攝自Debbie IG）

邵岱兒（Debbie）是PTT表特版上的常客，最近也常上綜藝節目《綜藝玩很大》，甜美笑容與超級無敵好身材，讓她一上節目後就受到大家的歡迎，知名度也跟著上升。平時常在社群網站分享生活點滴的她，愛曬前凸後翹的S型好身材，近日更是超狂曬出一系列穿搭美照，其中有不少件「挖洞裝」，因為實在太辣，讓網友看了實在凍未條。

Debbie前陣子經常出現在《綜藝玩很大》，還一度和小鬼（黃鴻升）冒出充滿CP感的曖昧互動，意外成為眾人關注亮點。她也常不藏私，在社群媒體上曝光穿搭美照，尤其穿了「挖空裝」完整呈現她的身材曲線，「胸前偉大」更是快要蹦出；還有另一件緊身洋裝的側身破洞，露出胸下那一點痣，讓網友看了直誇：「太邪惡了」

辣度破表的照片，讓網友萌起來了，「流鼻血了」、「辣到不要不要的」、「so sexy 」、「身泳衣賽高」、「那顆黑點點好邪惡呀」。

(中時電子報)