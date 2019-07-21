(22:00補充賽後說法)台灣17歲「桌球神童」林昀儒今天在T2鑽石聯賽馬來西亞站，和中國大陸22歲名將樊振東爭奪冠軍，以11：7、11：4、8：11、11：5、5：0收下冠軍！

這場比賽林昀儒精采的表現讓主播不斷讚嘆：「怎麼有種打這種球？」並稱讚這位外表冷靜的酷小子太出色了，打出令人嘖嘖稱奇、震撼的好球。

林昀儒在T2鑽石聯賽馬來西亞站，接連擊敗日本前任一哥水谷隼、大陸奧運金牌名將馬龍，如今再讓一位大陸好手成為手下敗將，賽後主播都還不斷稱讚林昀儒的崛起，是桌球界的好事。

比賽中總是冷靜面對挑戰的林昀儒，頒獎典禮上被主持人形容是「冷面殺手」，他維持淡定的神情回應：「贏得冠軍現在沒想什麼，但當然是非常開心，謝謝大家！」

T2鑽石聯賽並不屬於國際桌球總會ITTF的年度巡迴賽，不過今年列入2020東京奧運積分賽，因此競爭相當激烈，世界前16名好手都參加，馬來西亞是第一站，之後還有大陸南海站及新加坡站，比賽採7局4勝，且為了增加觀賞性引進新規則，24分鐘內沒有人搶下4局，就會採取「搶五分制」，先拿到第5分的選手贏得該局，最後一局林昀儒完全不給樊振東機會，連得5分迅速結束。

下個月17日滿18歲的林昀儒，來自宜蘭員山鄉，今年單打部分在阿曼公開賽拿下冠軍、日本公開賽亞軍，目前世界排名第16，混雙則與鄭怡靜贏得贏得阿曼、中國大陸及香港公開賽3面金牌，世界排名已經衝上第2。

(中時電子報)