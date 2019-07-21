新莊體育館擠進超過八千名球迷進場觀戰。(瓊斯盃提供)

儘管擁有全場超過8千名球迷瘋狂吶喊助陣，中華藍21日雖在最後關頭一度追平，卻從最後2分37秒開始一分未得，最後無奈以64比70輸給南韓，本屆瓊斯盃第4名作收，中華藍外籍教頭帕克賽後表示，「我只想給球員該有尊重！」

「以往我賽後大部分都討論數據，但今晚我就不想多講了，今晚這場比賽就跟美式足球一樣，勝負往往都在1英吋之間而已，」帕克說，「我們雖有機會可以追上，甚至超前，卻總是差了一點小細節沒有做好，所以才輸掉這場比賽。」

沒想到接下來帕克隨即提出自己的兩大疑惑，「儘管我不想用這種理由當作輸球藉口，但我很疑惑為何南韓昨天輪休？甚至我們為何沒有找到更好用的歸化球員，可是這千萬別怪罪我或是球員，因為我不是真正做出這些決定的人！」

接著換成拿下全隊最高21分的劉錚「開炮」，「我想以現在的環境狀況，應該算是最艱難的時刻，或許我們該承擔下來，但球員的工作就是把球打好，我們更希望後勤工作可以多給一點力。」徹底透露他們對於歸化測試洋將的嚴重不滿。

「球員的工作只能打好球，可以做的事情很有限，當然希望有人能把後勤工作做好，趕緊找到替代戴維斯的人選，」入選今年瓊斯盃最佳五人的胡瓏貿說，「身為戴維斯的好友，我真心不想再看他上場了，他把生命都奉獻給台灣籃球。」

本屆瓊斯盃男子組名次依序如下：菲律賓(8勝)、南韓(7勝1敗)、日本(6勝2敗)、中華藍(5勝3敗)、伊朗(4勝4敗)、約旦(2勝6敗)、中華白(2勝6敗)、印尼(1勝7敗)、加拿大(1勝7敗)，瓊斯盃MVP則是菲律賓前鋒菲爾普斯。

(中時電子報)