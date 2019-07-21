超級星光大道第七班歌手舞思愛獻唱，將現場氣氛帶到最高點。（花蓮縣政府提供）

花蓮原住民聯合豐年節在21日閉幕，大家把握最後一夜，一同披上情人袋，無論是否相識，舞過一曲就成朋友，千人共舞嗨翻全場。花蓮縣長徐榛蔚指出，花蓮傳統原民文化享譽國際，薈萃人文及散播熱力，希望遊客深入認識，更相約明年再見。

最後一夜，現場湧入來自花蓮的鄉親與各地遊客，大夥不論相識與否，都把握最後機會，一同批上情人袋，舞力四射，場面嗨翻花蓮夜空，卻又帶著不捨離情。

縣長徐榛蔚表示，花蓮有阿美族、太魯閣族、布農族、賽德克族、撒奇萊雅族及噶瑪蘭族等六大族群。文化底蘊濃厚，同時景緻迷人，在各方面都享譽國際。藉由此次活動歡迎各國朋友蒞臨，走進花蓮、走進部落，體驗人文美景交織的縱谷之美。

活動表演連嗨3日，最終日當然也不含糊，特邀今年大會舞曲曲唱人，超級星光大道第七班歌手－舞思愛獻唱，舞思愛表示，自己非常喜愛歷年舞曲，也誠心盼望有超一日能擔任主唱，沒想到美夢成真，深感榮幸。閉幕舞MudaHakawUtux走過彩虹，由鳳林原班人馬樂舞團、花東各校原舞團、根Biyax樂舞團、東岸文化結合協會、阿勒飛斯文化藝術團以及來自紐西蘭的HAKA毛利文化交流團演出。

妞西蘭HAKA毛利文化交流團最後也特別致贈富含毛利精神與文化意涵的畫作，徐縣長則回贈阿美族石雕藝術家鄭詠鐸的創作－福氣圓滿的石雕山豬。雙方以毛利禮儀（碰鼻），了表兩地友誼，期望來年再度前來支持。

合豐年節，在第三夜Truku Balay真正太魯閣（成長蛻變、真正的人）主題之夜，吹起閉幕號角，

(中時 )