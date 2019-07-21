蔡英文總統出訪友邦聖露西亞，18日在國會發表演說，不過場外狀況不斷，除了禮兵人員因身體不適昏倒，還發生我國國旗升上去後居然掉落。自由作家洛杉基在臉書分享蔡英文在該國的閱兵影片，竟把網友笑到肚子痛。

蔡總統身穿深色西裝褲裝閱兵，整個閱兵過程短短1分鐘就走完了，原po酸說：「史上最高規格校閱，村委會主任都笑了。」

洛杉基在臉書接力酸說，蔡總統風塵僕僕繞了半個地球，到邦交國聖露西亞參訪，並參與閱兵，閱兵現場軍容壯大，制服整潔，可謂漪歟盛哉！繞一圈不到1分鐘，蔡總統還沒過癮呢，閱兵大典就已經完畢！但雖然短短1分鐘的閱兵，代價可是上億計，如果加上大批官員的車馬住宿費，那更是天價！

網友回應說：「我已經哈哈大笑好幾回啦肚子痛了。」、「在火車站前要送年輕人入伍當兵的盛況都比這個場面多多！」、「這閱兵場面真盛大呀，令人感動啊！大把鈔票、千里迢迢就為這，值得呀！」

(中時電子報)