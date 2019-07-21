國民黨總統初選落幕，前鴻海董事長郭台銘是否脫黨參選，成為黨內整合關鍵因素。初選結束後首次開直播的前新北市長朱立倫今晚表示，郭台銘應該不會脫黨參選2020，假使郭真的出來選，那國民黨就打包了。

談及郭台銘有無可能脫黨參選總統，朱立倫認為「應該不會」，否則國民黨就分裂，讓民進黨得以好整以暇。對於台北市長柯文哲若決定投入2020戰局，朱提及，若國民黨不是真團結將有給予柯很大空間，另一方面，國民兩黨都真的團結一致、政黨鞏固下，柯就一定退居第三。

朱立倫多次否認沒有當副手的想法，被問到此時，朱重申，就算高雄市長韓國瑜提出搭檔角逐2020，他也沒有這個想法，希望快樂做自己。不過傳出參選是為了爭取立法院長職位，朱重批黨內就是有人喜歡背後插刀，很糟糕，並否認要爭位置的念頭。

朱立倫希望不要在消費他，但也坦言國民黨內就是有這樣的人，但他「不會這麼二百五」，不會傳出這樣的消息，就不願意輔選立委。

至於韓國瑜副手人選的條件，朱立倫打趣脫口稱「一定要佳芬（加分）」，韓自己會想，關鍵不是副手而是整合，國民黨現在若笨到談分贓、搶位子，將讓國民黨被選民唾棄。

朱立倫也分享初選後的心情，得知結果的那一刻輕鬆了，接著有點失落，既然盡力了就接受此結果，況且候選人的包袱很重，他可以體會韓國瑜的壓力。

(中時 )