50年前的今天，阿波羅11號(Apollo 11)登陸月球，這是人類首次前往外星球。然而半個世紀之後 ，許多人仍然不相信這件歷史壯將確實發生過，而且早在20世紀70年代，就有人說登月是名導演庫柏利克(Stanley Kubrick)為航太總署所拍的特效電影而已。關於登月的科學，許多天文學家與航太專家已經說過，現在一位電影工作者從電影專業的角度，說明為何登月影片不可能造假。

太空網(Space.com)報導，電影製片者霍華‧貝瑞(Howard Berry)談關於登月影片的陰謀論。

陰謀論一：月球登陸是在地球的電視攝影棚裡拍攝的。

貝瑞：「影片紀錄有兩種不同方式，一種是膠片，也就是以照相材料紀錄一系列的圖像。另一種是數位紀錄，它是一種將影像記錄成電子訊號的方法。標準電影膠片以每秒24幀的速度記錄，而電視採用數位紀錄法，才能隨著電波傳送到家戶，通常為25或30幀，具體細節取決於各個國家的電視訊號規格。

如果登陸月球的畫面是在電視演播室裡錄製，那麼我們可以預期那些影片是每秒30幀來放送，這是當年的電視標準。然而，不管是哪一則的登月影片，透過特殊相機在SSTV（慢速掃描電視）來檢視，就能確知登月影片都是以每秒十幀的速度記錄，這個幀數遠低於地球的電視，這是阿波羅太空船的電波訊號頻寛有限，每秒只能傳送53位元。

陰謀論者：「他們在一個工作室裡使用了阿波羅專用攝影機，然後放慢了鏡頭的速度，讓它看起來更像低重力環境。」

貝瑞：「這不並可行，事實上，慢動作鏡頭需要比平常使用更多的幀數，才能紀錄那緩慢的過程，這被稱為過度拍攝。相同的，當慢動作畫面以正常幀速率播放時，此素材會播放更長時間，然而阿波羅登月影片看不出來多餘的幀數。」

陰謀論者：「或許他們是用幀數較少的電影攝影機拍攝，並放慢了電影的速度。然後他們轉換了影片格式，以便在電視上播放。」

貝瑞：「這有點邏輯了！但是如果要拍攝一部阿波羅11號月面活動的143分鐘影片，它需要很長的膠卷，需要數千英尺長，大約是是六個半捲軸。然後還需要仔細的剪接，要是膠捲出現潛在的顆粒、灰塵、毛髮或划痕，就會看到破綻。我認為，與其做出一支完美的登月造假影片，直接登陸月球可能還更容易些。」

月球上的美國國旗經被被質疑，然而只有在立國旗階段時，國旗才有所擺動。(圖/NASA)

陰謀論者：「但是國旗在風中飄揚，月球上沒有風。風很明顯來自工作室內的冷卻風扇。或者是在沙漠中拍攝的。」

貝瑞：「事實並非如此。在兩位太空人立國旗時，它本就會因為慣性而輕輕地擺盪，然後在剩餘的鏡頭中，國旗確實完全沒有再動過了。如果是風吹動，怎麼只在立國旗時才有?」

阿波羅17號的立國旗全過程。

陰謀論者：「鏡頭中的燈光明顯來自聚光燈。陰影看起來很奇怪。」

貝瑞：「是的，那裡確實有個強大的聚光燈，它被稱為太陽。看一下鏡頭中的陰影。如果光源是附近的聚光燈，則陰影將來自中心點向外發散。但由於光源距離很遠(1億公里左右)，陰影在大多數地方都是平行的。當然有些畫面出現重影，也就是說，太陽不是唯一的照明來源，這是對的，因為日照很強，光線也從地表反射出來，這可能會導致某些陰影不平行，同時也解釋了為何我們可以看到陰影中的物體(有個陰謀論認為，在沒有空氣的環境，是看不到陰影裡的東西的，月表是沒有空氣，但是月球地面是會反射陽光的)。」

陰謀論者：「好吧，我們都知道庫柏利克能拍攝。」

貝瑞：「庫柏利克可能被委託月球登陸紀錄片，但由於他是完美主義者，如果找他拍，他應會堅持在現場拍攝。並且有很好的記錄。我們目前還沒找到他去月球的任何證據....下一個？」

陰謀論者：「他們可能像在侏羅紀公園那樣從蚊子身上重新製造恐龍，但政府卻對此保密。」

貝瑞：「我放棄。」

(中時電子報)