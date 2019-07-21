前台北市警察局長黃昇勇因為太陽花學運驅離學生被告殺人未遂，近日獲判無罪，對此，趙少康表示，何不廢除集遊法，警察就不必去阻擋了！

前台北市警察局長黃昇勇因於太陽花學運時驅離進入行政院的學生，而被前立委周倪安自訴殺人未遂，台北地院認為黃昇勇依法執行驅離任務，有阻卻違法事由，17日判黃昇勇無罪。

不過法院指出，有些警察情緒控管失當，違反比例原則，檢方應展開調查。

對此，趙少康表示，前立委周倪安曾質疑前行政院長江宜樺，為何不懲處行為失當警察？江宜樺在法院表示，他之後有5任行政院長，怎不查清楚？

另外，趙少康也指出，警察也是人，當然也有情緒，只是需要盡量忍耐！但臨場沒有情緒不容易，事後調查也不容易查。

趙少康引用基層警察建議，「把集會遊行法廢了不就好了？」趙少康拍案贊同，集遊法廢除就沒這些問題了！學生愛去哪就去哪，警察也不必去阻擋了！

(中時電子報)