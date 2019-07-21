一人晚餐得花上新台幣1500元，台灣人應該覺得很崩潰！冰島高消費物價居全歐之冠，簡單的起士披薩要價17歐元、一杯葡萄酒至少10歐元，一個人吃頓晚餐竟得花上43歐元。不過，冰島經濟學家說，當地人薪資能夠追上物價，這樣的消費不成問題。

歐盟統計，2018年冰島消費物價比歐洲平均高出56%，是歐洲之冠，超越瑞士的52%、挪威的48%，以及丹麥的38%。物價比較網Numbeo實測，在冰島吃一頓晚餐就要花43歐元（約新台幣1500元）。

法新社報導，冰島的高物價，可從餐廳菜單看出端倪。簡單的起士披薩要價17歐元（約新台幣600元），一杯葡萄酒至少要花10歐元，半公升啤酒得花約7歐元。消費物價居高不下，是因為冰島人口只有35萬5000人，高度依賴國外商品進口，且對酒精飲料課重稅。此外，2016年至2017年冰島克朗大幅波動，也導致物價上升。

儘管冰島的高物價令旅客感到驚訝，但當地人的薪資卻能追上物價。冰島統計，2018年全職工作者稅前月薪中位數是4450歐元（約新台幣15.8萬元），冰島商會首席經濟學家古德強森（Konrad Gudjonsson）分析說道，「一國的物價與生活水平間有很強的關聯性」。

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(中時電子報)