無黨台北市長柯文哲21日在台南表示，大選走到現在，不是正常國家該有的現象，政府亂花錢，沒有財政紀律，國家自己亂七八糟，這才是現階段應該要去解決。

根據中評網報導，柯文哲21日走訪台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟，柯文哲表示，台灣的主權，有沒有人說要犧牲；台灣人民有台灣人民選擇的生活。他每次講說，李登輝對台灣最大的貢獻，就是讓台灣走上一條沒有辦法回頭的民主制度。

柯文哲指出，目前這種生活方式，目前這種社會制度方式、民主生活方式，這是台灣人民的共識，而且是最大共識決，沒有人會去犧牲這一塊。經濟也是，沒有說要去過苦日子，當然是希望過比較好的生活。

但柯文哲強調，我們現在看到就說這種亂花錢，沒有財政紀律，國家自己亂七八糟，這才是我們現階段應該要去解決。

柯文哲表示，最近這段時間，他想台灣下一階段不知該怎麼辦，知識分子、產業界人士，這一個禮拜都跟他一樣都很焦慮。

柯文哲說，當台北市長以後，看到前瞻計劃開始在消耗預算那種作法，就很不喜歡。工程明明就做不完了，可是要求時間內把預算消耗掉，那就是浪費國家的錢。

(中時電子報)