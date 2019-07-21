美國前駐聯合國大使海利女士近日在《外交》雜誌撰文，指美陸對抗可能生死交關，必須立刻採取行動，而美方在貿易立場上硬起來，只是第一步。海利2月創立倡議團體「捍衛美國」，主張之一就是把大陸、俄羅斯和伊朗視為國際威脅，其中大陸更是美國最大的外國威脅。

她在這篇名為〈如何對抗來自大陸增強的威脅：在貿易上硬起來只是第一步〉的文章中指出，大陸經濟成長表現令人刮目相看，但世人忽略大陸發展模式中的威權主義色彩。她強調，美國在冷戰時期與蘇聯對峙，但雙方往來的經濟和互動規模，無法與今日的陸美相比。

海利寫道，美國身為世界強權，不曾與最大貿易夥伴暨潛在的軍事挑戰者競爭，陸美抗衡雖然不同於美蘇，但冷戰時期的經驗仍值得參考。海利對川普政府提出建言，在陸方對美國利益威脅來勢洶洶之際，美國必須具大膽創新的思維。

她指出，美國應針對貿易、智慧財產權保護、對內投資和國際供應鏈等法規，善加檢視並修正，以免讓陸方繼續利用美國的開放獲益。另外，美國在重新考量國家安全對策時，應鼓勵盟邦重新檢視其國安策略，更重要的是，美國務必改善與盟友的外交關係，號召盟邦共同對抗大陸的影響力與軍事威脅。此外，美國軍方實力也需進一步提升。

海利警告，大陸對美國無論在政治、外交、軍事和科技等方面都會帶來挑戰，美國必須多方面因應。由於川普政府及國會兩黨對陸方威脅已有廣泛共識，兩院議員分別提出反制中共政治影響力運作法案，海利認為，美國必須馬上行動，

如今美國政壇在對抗中國侵犯政策上，已有跨黨派支持，美方必須現在就行動，以免時不我與。

(中時 )