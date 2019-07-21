高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，前新北市長朱立倫今（21）日晚接受專訪被問到是否可能成為副手時表示，「完全沒有這樣的想法」，他會基於道義和友情全力為立委輔選，並非是為爭取什麼職位。

根據中央社報導，朱立倫今天晚上接受「沈春華Live Show」專訪，這是他初選落敗後首度的公開活動；談及落敗的心情，朱立倫說，第一時間是感到輕鬆，接下來才是失落的感覺，畢竟他努力這麼久，民眾為什麼不支持他。

朱立倫說，他不肯調整自己改走麻辣路線，不願隨波逐流，堅持理想、做自己，就得坦然面對這樣的結果。

主持人問說，是否可能當副手，朱立倫說，「完全沒有這樣的想法」，主持人追問，是否不會考慮，朱立倫重申，沒有這樣的想法，他現在就是要快樂做自己。

至於外界關注前鴻海董事長郭台銘是否會脫黨參選，朱立倫說，他相信不會，但若郭台銘真的脫黨參選，國民黨就打包了，藍營將會分裂，民進黨將會好整以暇打選戰。

(中時電子報)