桃園一名17歲年輕美妹，進公司廠區生產線才5天，竟被一名男副理拖回住處，壓在床上強吻。男副理遭告後還誣賴美妹對他有意思、她因害羞才閃避，桃園地院依強制猥褻判他有期徒刑8月，上訴高等法院，法官怒斥男副理行徑囂張、惡性不輕，將上訴駁回。仍可上訴。

判決書指出，案發時間為2016年11月某日，當時不滿18歲的阿巧（化名），透過人力派遣公司，進入桃園某工廠生產線工作才第5天，另家人力派遣公司副理、32歲的呂男，竟在廠區內眾目睽睽之下，強拉阿巧回租屋處，一進房就問阿巧要不要喝啤酒，害怕的阿巧趕緊拒絕。

但呂男不肯罷休，竟將阿巧的口罩摘下，不顧她的掙扎拒絕，用身體將她壓在床上，強吻嘴唇得逞，阿巧拚命掙扎逃出，報警處理。

法院審理時，呂男辯稱，阿巧願意到他租屋處，所以誤認她對自己有好感；而阿巧在床上閃躲是因為「害羞」。

桃園地方法院不採信呂男的說詞，依強制猥褻罪判他有期徒刑8月，呂男不服上訴。高院駁回上訴，認為當時阿巧仍在廠區生產線上工作，呂男若想確認她是否對自己有意，理應私下探詢，豈會在廠房內眾目睽睽之下對甫認識5 天，還不熟之年輕女子以如此無禮之動作試探？

更痛斥呂男仗著自己的年齡、資歷、社會經驗及氣力上優勢，對阿巧進行猥褻行為，行徑囂張，惡性不輕，對她身心造成極大影響，實在沒有足以憫恕的情形。

(中時電子報)