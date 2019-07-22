美國總統川普17日在白宮接見宗教迫害受害者時明顯分心，當今年諾貝爾和平獎得主穆拉德（Nadia Murad）講述家人全被激進組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）殺掉的慘痛遭遇後，川普竟反問「那他們現在在哪裡」，現場氣氛瞬間凝結，後續川普還繼續追問穆拉德為何獲頒諾貝爾獎，讓眾人傻眼。

美國總統川普17日接見27名宗教迫害倖存者，當倖存者之一的諾貝爾和平獎得主穆拉德講述家人全遭IS無情殺害後，川普竟還反問「現在家人在哪裡」，明顯沒有注意聽對方說話，甚至最後追問對方為何能拿到諾貝爾獎。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，27名宗教迫害倖存者17日齊聚美國白宮，敦促川普施力、維護宗教自由。本身為伊拉克亞茲迪（Yazidi）婦女的穆拉德周三站在川普旁，對他講述母親及6名兄弟全遭IS無情殺害、而自己及其他家族婦女最終淪為戰俘飽受毒打與性侵的悲慘遭遇。

穆拉德說儘管現在IS勢力已退出該區域，但是四散各地的亞茲迪人仍不能回家，因為把持該區域的庫德族及伊拉克政府仍處於交戰狀態，話才說到一半，川普就打岔，問了一句「你的家人現在在哪？」值得注意的是，穆拉德先前才重複過2次家人都被殺了。

現場氣氛瞬間凝結，穆拉德眨了眨眼，沉默一會兒後說：「他們殺了他們，他們現在在伊拉克辛賈爾鎮（Sinjar）的大型墳塚裡，我現在在為了生存奮鬥，拜託做點什麼。」

報導描述穆拉德說話途中，川普看起來明顯「迷失了」或是「分心」，他回應：「但是IS已經不在了，所以現在是庫德族和誰？」隨後還補充，「我非常知道妳說的這個地方。」

穆拉德說明完畢後，川普表示他會「非常強烈地」了解庫德族與伊拉克之間的紛爭，不過比起亞茲迪人的處境，他顯然更關心穆拉德為何能夠獲得諾貝爾獎，他追問：「所以他們頒給了妳諾貝爾獎？真難以置信，他們為什麼頒給妳這個獎？」

穆拉德對這個問題感到困惑，她說：「為什麼頒獎給我？在我經歷全部這一切後，我沒有放棄，我清楚向每個人傳達伊斯蘭國性侵數以千計的亞茲迪婦女。」

26歲的穆拉德2014年居住的村莊遭IS攻下，她與其他數千亞茲迪婦女淪為性奴，同年不久，她逃離IS控制，並對外揭露亞茲迪婦女的悲慘遭遇，穆拉德於2018年成為史上首位獲得諾貝爾和平獎的伊拉克女性。

(中時電子報)