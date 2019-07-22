一名熱愛寫作的女大生，最近在網路分享了她一段心情，她說，「我媽知道我沒事就在寫作，還很高興我有這個嗜好，經常跟親朋好友說：她年輕也很喜歡寫作，我都遺傳到她。」；直到有天媽媽在她筆電發現原來終日伏案寫的小說竟是滿滿的性愛情節，母女間尷尬的心情可想而知，她說，我其實很快就回到坦然的態度，不過媽媽已經不敢再提起寫作的事。

這名女孩是在《Dcard》論壇分享她的心情，她不諱言，自己對性愛充滿了幻想。原PO說，我在寫色情小說，很色情的那種，直呼性器與動作。

文章提到有天她寫一半，跑去看電視，又出門去買東西。當時覺得電腦會切省電模式，螢幕自己會熄掉。結果螢幕一直亮著。因為她媽媽最看不得家人浪費電，打開房間看見我不在，所以就想來關電腦。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

等原PO回家時，發現媽媽在房間幫她折衣服，螢幕還亮著。螢幕那篇是女主被兩個男人XX，一個前一個後，抱起來幹。女主被X得好深，爽到直噴水。

「那個⋯⋯不要浪費電，電腦一直開著。」原PO的媽說話了，且用一臉懷疑的臉看著女兒，一直碎念浪費電的事。這時作者默默得把筆電蓋起來，說：「衣服我自己折就好。」但是她媽媽還是繼續折，感覺欲言又止。

空氣就凝結在尷尬之中。原PO說，我媽折衣服折得奇慢無比。最後擠出一句：「其實寫寫散文很好，人生有很多美好的事⋯⋯」我剛才還在想她到底看到沒，她講了這句我就確定了。

原PO說，對媽媽的衝擊可能不是色情小說這件事，而是3p大戰。還有我們這年代的色情和她們年代的色情相差太遠。

（達志影像/shutterstock提供）

(中時電子報)