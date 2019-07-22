「神經連結」（Neuralink）將藉由植入晶片升級人腦

「神經連結」（Neuralink）自2016年成立後，是美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下相對低調的企業。 不過，據《大眾機械》（Popular Mechanics）網與CNN新聞網報導，在馬斯克公開宣佈，「神經連結」獲得動物試驗的重大進展後，它已成為各方焦點。

馬斯克在YouTube上直播的記者會中說，透過植入晶片的方式，猴子能靠腦子控制電腦。連結極細電線的電腦晶片靠著手術機器人嵌入人腦，植入物透過無線連接，就能與可和電腦通信的小型耳後接收器互通有無。

馬斯克希望，有朝一日人類能靠植入這晶片，讓四肢麻痺患者控制智慧手機，甚至賦予使用者某種心電感應能力。此外，長久以來，馬斯克一直擔心，未來會由人工智慧（A.I.）控制。他去年曾說，「AI的危險遠比核彈頭還大」。

也因此他期望，「神經連結」能確保人類未來在面對AI時，仍能立於不敗之地。馬斯克說，就算是普通AI，人類也會落後，但植入高頻寬腦機介面後，人類將擁有並駕齊驅的選擇。

「神經連結」的核心技術是「線絲」（threads），這些電線比人類的頭髮還細，可以植入人腦，將腦部信號傳達給外部裝置。馬斯克說，這些線絲約如神經細胞般大。至今他們已為19隻老鼠植入線絲，而成功率為87％。

不過，未來「神經連結」仍有漫漫長路要走，而其中最主要的阻礙就是聯邦政府。馬斯克為美國食品藥物局（FDA）緩慢，複雜的流程感到失望。

(中時電子報)