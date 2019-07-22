陳菊曾稱治水八成中央負責

對於7月19日高雄大雨造成積水，氣象主播吳德榮也指出，全台灣沒有一個縣市可以抵擋這種降雨，即便韓國瑜把所有水溝清的非常乾淨，也超過這個極限！

7月19日高雄大雨造成多處積水，市長韓國瑜表示，從行政院長到內政部長，都在指責高雄，這是非常奇怪的；民進黨執政以後的偏差態度。

不過前市長陳菊被起底，跨時空打臉自己。陳菊在2010年凡納比颱風來襲時曾說，治水八成中央要負責！

蔡英文競選新北市長時也說，治水問題也只有中央才有預算和能力掌控全局，中央要負比較大的責任是對的。

但1124九合一選舉之後，千錯萬錯都變成韓國瑜的錯！當年怪中央，如今全推給地方。

高雄市水利局指出，工程需要地方執行，但往往欠缺經費。

氣象主播吳德榮也指出，全台灣沒有一個縣市可以抵擋這種降雨，即便韓國瑜把所有水溝清的非常乾淨，也超過這個極限！

(中時電子報)