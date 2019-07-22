高雄清淤破功?第一線工人嘆:我們的師傅沒偷懶。（影/中天新聞）

受西南氣流影響，南台灣豪雨，瞬間強降雨造成積淹水，高雄市也受影響，雖然雨停後積水消退也快，但高雄市長韓國瑜因帶職參選總統而被高度檢視，遭綠委圍攻「治水破功」、「清淤破功」。有清疏工班的工作人員，在臉書PO文大吐苦水，表示「我們的師傅沒偷懶，不要再繼續嘴積水」。

719致災性雨勢導致高雄市嚴重積水，開始有政治人物將矛頭指向韓市長的治水成效不佳，不過，一名清疏工班的工作人員卻忍不住了，PO網反擊吐苦水，他表示自己帶領的清疏工班每天都做到全身黑才下班，他替同事們感到驕傲，因為「又解決高雄一條條積淤的雨水下水道」。

這名工作人員指出，積水的原因在「通洪量只能載負一定量的雨水」，他指出「排水系統就這樣而已（指並不會因為清淤而增加排水量），ㄧ次來這麼多(雨水)一定積水，若雨勢變小或停了醫個小時內，水勢一定會退」，這名清淤工班感嘆外界只會酸積水，卻不了解清淤與雨水下水道的排水量並無關聯。

中天新聞報導，韓市長上任後，幾乎每天都在進行清淤工程，其實清疏工班清淤的過程相當辛苦，工作人員要泡在又黑又臭的泥濘中，用手慢慢把淤泥依序撥進水管中、遇到混泥土塊擋在排水斷面上時，工作人員要克服水的問題，又得想辦法把它打掉、纏繞的纜線也是一大難題。

PO文一出，不少網友紛紛對這名工班留言，「辛苦了，苦到的永遠是一線人員」、「正港做得要死被嫌得要死」、「基層工作人員們，您們是無名英雄，別在乎那些漫罵，給您最大的支持」、「對這些辛苦的清淤工人，致上敬意」、「不要一染綠人就沒理性，也沒良心！」、「陳菊時代都正常，沒人罵，現在就不能忍受了？民進黨兩套標準」。

(中時電子報)