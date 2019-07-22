商品訊息上面寫說，「適合搭配紅酒或是…」，這網友一秒崩潰，吐槽說「或是什麼？說完啊！」（圖/翻攝自‎Costco好市多 商品經驗老實說 FB）

好市多(Costco) 深受不少人歡迎，大家喜愛到賣場內都撿便宜，過去也常爆出瘋搶商品。近日就有一名男網友發現，好市多好像新推出一款「地中海拼盤」好像很不錯，但是商品訊息上面寫說，「適合搭配紅酒或是…」，這讓男網友一秒崩潰，發文吐槽說，「或是什麼？說完啊！」PO文一出，近萬名網友崩潰，好奇「到底適合搭配紅酒和什麼？」也釣出老鳥來解答。

原PO在臉書社團「‎Costco好市多 商品經驗老實說」發文，在賣場看到一款精選地中海拼盤，包含了熟成9個月的「風乾火腿」、熟成6個禮拜的「西班牙臘腸」，以及「曼徹格乾酪」，用料相當實在。

該份拼盤的商品訊息中還提到，此拼盤「適合搭配濃郁的紅酒或是」，因為斷句奇怪，像是話沒講完似的，反而更引起人好奇心，原PO也因此崩潰，直呼「或是…什麼？說完啊阿鬼！」

此文曝光後，馬上引起網友熱烈討論，許多人笑回說，「最討厭說話說一半」、「強迫症覺得不行…」、「不要怪IT了，字數有限制」、「需要多一點靈感」、「不要問...很恐怖」、「哈哈很會吊胃口」。不過也有許多老鳥來解答，「下面寫了啊，奶香味的乳酪」、「你一定不常認真看這些字，很多商品都這樣寫」、吐槽原PO「第一天去好市多喔」、「新手還太菜」。

(中時電子報)