大部分的人都認為台北市長柯文哲出戰2020對國民黨有利。國民黨台北市議員李明賢卻認為，「三腳督」對總統國民黨選戰可能有利，但對立委選舉卻反而不利。

李明賢指出，從媒體幾份民調來看，柯文哲是下滑的，甚至有16%、17%，在30歲以下的年輕選民，原本是柯的強項，但也輸給蔡英文了，代表他在年輕人、中間選民原本的優勢都流失了，難怪他會急。柯市府內部幕僚分成兩派，主戰及主和，有些是從民進黨出來的，甚至有的還是民進黨員，有些人就勸柯做好做滿，這一屆就算了。除非民調瞬間回升到2成5以上，這是一個關卡，若只有16%、17%，柯P還要再選嗎？

李明賢在政論節目《週末戰情室》分析說，柯P和蔡英文這位辣台妹相比，蔡有國政，可以去拚外交，對民調會有所幫助；高雄市長韓國瑜市政至少有媒體關注，而且還是聲望第一。柯文哲卻沒有主要的舞台，他可以回歸市政嗎？回歸市政又被轟得滿頭包，大巨蛋嗎？還是要處理哪一個，所以相較蔡英文、韓國瑜，柯P沒有自己的優勢。

李明賢點出，柯文哲參選2020「三腳督」，對藍軍稍微有利，但柯如果真要參選，不分區立委一定會提名，某種程度，會壓縮到國民黨的選票，會壓縮到藍綠。也就是說，對總統選戰可能有利，結果對立委選舉反而不利，到底哪一個對在野黨比較有利，他認為還要仔細去精算。

(中時電子報)