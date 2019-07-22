氣象局今早針對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

中南部.東部下雨機率高 週三水氣減少轉好天氣

週一上班日，來看看天氣如何？今（22日）全台悶熱，中南部、東半部有雨，氣象局今早也針對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣發布大雨特報。今天北部體感上看42度，全台也要留意午後雷陣雨，預估雨勢週二減緩。

今、明兩天西南風影響，台灣中南部、東半部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，今天北部26～35度，中部26～34度，南部25～33度，東部27～34度；連江縣26～30度，金門縣27～32度，澎湖縣27～32度。紫外線指數方面，全台皆達紅色「過量級」，外出需做好防曬。

至於民眾關心的空氣品質，今日全台都是「良好」等級。明天環境風場為偏西南風，迎風面「中部至高屏」地區擴散條件佳、降雨洗除作用機會高，空品普遍良好；「北部」在下風處，容易累積污染物，局部地區短時間可能達普通等級；「中部至雲嘉南沿海地區」受強風影響，可能發生揚塵，影響空氣品質，但受降雨時間及強度影響而有所變化。

(中時電子報)