@中國時報

台北市長柯文哲連日來猛轟藍綠總統參選人一個是「草包」、一個是「菜包」，另一方面，不忘自詡自己是認真工作的「公事包」，20、21日更深入走訪綠營票倉台南。雖未正式鬆口要競逐總統大位，但一言一行無不象徵「天亮了、雨下了」，加之近期炮轟藍綠成功取得高聲量及話語權，柯文哲宣布參選2020的時機，可謂愈趨成熟。

香港民間人權陣線21日昨日舉辦反送中遊行，昨晚7時許大批示威者包圍中聯辦，並以雞蛋、黑漆攻擊香港中聯辦招牌及大陸國徽。香港警方於8時左右預告清場後，示威者一度退離，不過，晚間10點多雙方在信德中心爆發衝突，警方則多次施放催淚彈清場。由於這是反送中遊行爆發以來首次包圍「中聯辦」，中聯辦發聲明譴責，並直言此舉嚴重挑戰一國兩制底線，挑戰中央權威，港府也稱將依法追究。

根據《旺旺中時》最新民調顯示，台北市長柯文哲雖還沒宣布參選，經最近這一陣左右開轟藍綠，其民調明顯上升，一旦柯文哲加入2020戰局，形成三人對戰的組合，韓仍一馬當先，但柯已超前小英變第二、領先蔡2個百分點，但仍輸韓6.6個百分點。

蔡英文總統日前提出下會期將進行「中共代理人」修法，引發外界批評「綠色麥卡錫主義」，甚至是「刑法100條復辟」。對此，行政院雖然不會提出新版本取代，但民進黨團將在下會期進行版本微調，黨團總召柯建銘表示，法案會稍微調整，但確切方向還要跟陸委會及黨團內部討論，預計下會期再提出調整後的版本。

@旺報

今年適逢中共建政70周年，為打贏大慶安保維穩攻堅戰，大陸國務委員、公安部部長趙克志20日在成都舉行的大陸全國公安廳局長座談會上強調，要堅持以中共總書記習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平在全國公安工作會議上的重要講話精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

有「中國版那斯達克」之稱的科創板，22日鳴鑼開市，在大陸資本市場史上寫下新的一頁，首批掛牌交易的「25星宿」，也成為科創板的標竿。分析師認為，在官方力挺下，科創板勢必「只能贏不能輸」，也許開市初期波動會較大，但不會暴漲暴跌，也許會短暫分走A股主板資金，但同時也會提升A股科技股風險承受度。

今年上半年全大陸汽車產銷分別完成1213.2萬輛、1232.3萬輛，產銷量較上年同期分別下降13.7%、12.4%，顯示整個汽車市場正面臨寒流來襲的時刻，分析其中與宏觀經濟下行、汽車消費信心不足、去年高基期等因素有關。上海師範大學商學院副教授黃建中認為，汽車產業鏈牽涉到上下游較廣泛例如鋼鐵等，當產能減少也對生產面多少出現影響，但認為對整體衝擊應不至於過大。

生涯兩度獲得網球四大滿貫賽女單冠軍的大陸名將李娜，在美東時間20日正式進入國際網球名人堂，成為史上踏入網球最高榮譽殿堂的亞洲第一人。當天在美國羅德島州紐波特（Newport）名人堂入選儀式現場，披上了官方授予外套的李娜，面對坐在台下的丈夫姜山和兩個孩子，以及到場的觀眾，「能夠入選名人堂、與偉大並列是我的榮幸。」李娜說道。

@工商時報

行政院主計總處甫完成的統計指出，去年我國研究所學歷的勞參率首度跌破七成，降至68.97％的歷年最低，主因近五年（103～107）退出勞動市場的碩、博士級「非勞動力」大增12萬人，今年上半年仍續呈此一趨勢，顯示高學歷者的就業環境日趨嚴峻。

新華社21日報導，美國近日宣布對110項中國商品豁免加徵關稅後，已有中國企業就採購美國農產品向出口商詢價，並申請免除加徵這部分農產品的進口關稅。這也是繼上週中美貿易談判代表再度舉行通話後，雙方的磋商進展再度吹起暖風。

台積電法說會落幕，外資相準5G建置潮真正加速啟動，里昂、花旗環球兩大外資大幅拉高台積電推測股價，加上樂觀派的麥格理證券，重燃台積電飛越300元大關熱情，台股19日大受激勵，再度由半導體族群點燃大漲氣勢。

區塊鏈技術近年來成為業界最紅的話題，也是全球科技發展的趨勢。成立邁入第九年的台灣新創奧丁丁，就將區塊鏈技術深入在各產業優化，打造相關解決方案，去年獲日本SBI金融集團青睞，挹注超過千萬美元投資，力拚兩年內赴美國Nasdaq掛牌。近期奧丁丁正在籌備新一輪增資，外界看好本輪增資後，奧丁丁估值將超過10億美元，有望成為台灣第一隻獨角獸企業。

(中時電子報)