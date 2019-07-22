藍綠2020總統大選，確定蔡韓相爭。對於這場大選，文化大學新聞系教授胡幼偉兩點分析，認為總統蔡英文選情不樂觀了！

胡幼偉於臉書發文表示，美國研究競選行銷傳播的學者發現 ，一般而言，在總統大選中，衛冕者（像蔡阿姨），會比較強調自己過去這一任的政績，採取比較保守溫和的戰法，因為，通常，如果這一任沒有出什麼大問題，各方面資源已掌握在手，就不需要對挑戰者（像老韓）做猛烈攻擊。反過來講，挑戰者通常會訴求「改變」，並對衛冕者提出比較猛烈的攻擊。

胡幼偉指出，但你看現在的台灣總統大選，老韓當然有訴求「改變」，並對民進黨的施政，提出猛烈抨擊，這合乎挑戰者的競選風格。這不奇怪。怪的是，衛冕方民進黨卻是對老韓拼了命的攻擊，死打爛打、死黑爛黑，完全沒有衛冕者成竹在胸、以逸待勞的態勢。

為什麼會這樣？胡幼偉兩點研判：一是，因為去年九合一大選，全台多數民眾已經非常有共識地死當了蔡阿姨當總統後的表現，蔡阿姨嘴硬不承認，但心裡有數，所以，現在，也不敢再多講自己這一任做得多好。一講，馬上被群眾集體噓爆！也因為不能大談政績，所以才轉移話題猛打國安牌。

第二點，胡幼偉猜測，蔡陣營內部情資顯示，蔡阿姨狀況不樂觀了！於是急了，一急，自然就要對挑戰者老韓狂打猛打、死打爛打！打到天昏地暗、日月無光、打到海枯石爛、地老天荒，打到枯籐老樹昏鴉、小橋流水人家，只要跟老韓能沾上一點邊的，一概都往死裡打！

胡幼偉認為，因為完全不符合衛冕者的正常風格，所以露了餡，被他察覺到蔡阿姨的真正選情，在這邊向各位報告！看選情真相，要看重要跡象。千萬不要像一些文士，只會習慣性地說國民黨恐怕還是贏不了。

(中時電子報)