委內瑞拉蘇-30戰機危險進逼美EP-3偵察機

美國政府安全官員說，當美國EP-3偵察機7月19日在加勒比海上空偵察走私行動時，一架俄製委內瑞拉蘇-30戰機「具侵略性」地危險逼近。

據CNN新聞網與《商業內幕》（Business Insider）網21日報導，負責中南美洲與加勒比海防區的美軍南方司令部（U.S. Southern Command）推文，痛批俄羅斯軍方和混亂的委國政府說，這項行動顯示，俄羅斯不負責任地支持馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的非法政權，也凸顯了馬杜洛魯莽而不負責任的行為。

美方說，EP-3偵察機在加勒比海國際空域進行多國認可的任務時，委內瑞拉蘇-30戰機危險近逼，危及美軍機組員與戰機。推文中並猛烈抨擊俄羅斯總統普丁，為委國極左派領導人馬杜洛提供軍事援助。而除了美國外，多數拉丁美洲和歐洲國家都支持並承認右派領導人瓜伊多（Juan Guaidó）。

委內瑞拉蘇-30戰機危險進逼美EP-3偵察機

(中時電子報)