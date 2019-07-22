澳洲泳將霍頓(左起)、中國大陸孫楊、義大利戴提。（美聯社資料照）

游泳世錦賽男子400公尺自由式，中國大陸選手孫楊達成史無前例的4連霸，刷新了澳洲名將「魚雷」索普(Ian Thorpe)的3連冠紀錄。這激起了澳洲選手霍頓(Mack Horton)的憤怒，他這次拿到銀牌，拒絕和孫楊一起登台，在金銀銅牌3人合影時霍頓直接站在後方的地板上。

霍頓拒絕和孫楊握手，奪牌選手合影時也把臉別過去，他在里約奧運時批評孫楊是用藥的作弊者，不滿國際游泳總會(FINA)放行孫楊參賽，還以0.73秒的差距擊敗他。霍頓說：「他(孫楊)的行為與有關當局的處理方式說明了一切，我絕不與這種人共用領獎台。」

霍頓還要求銅牌的義大利選手戴提(Gabriele Detti)加入抵制，但是戴提不肯。戴提說：「我努力很久才拿到這面銅牌，我必須上台領獎。」畢竟霍頓自己不稀罕銀牌(拿過奧運金牌)，但不能叫別人也跟他一樣。孫楊說：「不尊重我就算了，但霍頓這樣很不尊重我的國家。」

美國泳將莉莉金(Lilly King)再度開炮：「我們現在必須跟禁藥選手一起比賽，這很悲哀。」澳洲隊裡有人支持霍頓，有人說那是個人行為，但霍頓事前沒有告知任何人。無論如何，這場風波幾乎搶走了澳洲女將提姆絲(Ariarne Titmus)的版面，提姆絲爆冷打敗美國天才女將蕾德基(Katie Ledecky)而摘下400公尺自由式金牌。

孫楊究竟有沒有用藥？儘管他的行為確實可疑(拒絕賽外藥檢, 指使人砸毀血液樣本)，但是國際泳總今年1月裁決他沒有違規，基於無罪推定，他這面金牌目前還是清白的。

(中時電子報)