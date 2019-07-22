2020戰局，最新民調顯示，高雄市長韓國瑜民調仍獲32.4％最高支持度，台北市長柯文哲上升至25.8％，總統蔡英文則為23.8％。然而，公教軍警消暨退休人員聯合總會長劉盛良點出蔡致命缺點，並認為大部分的民眾還是會支持韓。他也指出，前立法院長王金平為了國民黨團結，應該不會出來選。

據旺旺中時最新民調顯示，在韓、柯、蔡三腳督的對戰組合中，韓民調仍獲32.4％最高支持度，柯則因近日開轟藍綠，支持度上升至25.8％，勝過蔡的23.8％。然而，若對戰組合是藍綠對決，韓國瑜仍獲36.5％支持，雖勝過蔡英文34.9％，但雙方差距相當近。

據中評社報導，劉盛良指出，民進黨執政在這3年半以來表現平平，甚至有不符合老百姓期待的政策，會讓社會大眾感覺到，蔡英文執政對中華民國不會進步，這也是韓流發生的重要原因之一。他提及韓本身的條件、講話、內容符合一般百姓的期待，因此獲得大批群眾支持，韓國瑜去年在高雄美濃的第一場造勢會，韓國瑜、黨中央沒出錢，而是由公教軍警消暨退休人員聯合總會負責召集，本來預計1200人，結果來了3000至4000人，劉直言，這就是韓國瑜的群眾魅力。

劉盛良說若是在藍綠對決下，蔡英文有太多失德的政策，如年金改革、司法改革等，因此民調仍升不起來，而國民黨初選由韓國瑜勝出，「大部分的民眾只要聽到韓都會支持」。至於王金平，劉盛良認為王為了國民黨的團結，應該也不會自己出來選。

(中時電子報)