近日2019縣域經濟創新發展論壇在北京舉行，論壇上發布「縣域經濟100強（2019年）榜單」，顯示江蘇省昆山市以3832億元（人民幣，下同）GDP總量拔得頭籌，且蘇南地區領跑全國縣域經濟。

此外，據澎湃新聞報導，大陸中部地區入榜數也逐步提升，縣域經濟實力增長明顯。從分布特點來看，百強縣仍呈現出區域不均、東部占優的格局，其中東部地區占71席、中部地區占19席、西部地區占7席，東北地區有3席。

(旺報 )