陸最新百強縣昆山拔頭籌 中部上榜數增 08:172019/07/22 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近日2019縣域經濟創新發展論壇在北京舉行，論壇上發布「縣域經濟100強（2019年）榜單」，顯示江蘇省昆山市以3832億元（人民幣，下同）GDP總量拔得頭籌，且蘇南地區領跑全國縣域經濟。 此外，據澎湃新聞報導，大陸中部地區入榜數也逐步提升，縣域經濟實力增長明顯。從分布特點來看，百強縣仍呈現出區域不均、東部占優的格局，其中東部地區占71席、中部地區占19席、西部地區占7席，東北地區有3席。 (旺報 ) #地區 #經濟 #中部 #論壇 #東部 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯準會褐皮書：企業預期美國經濟持續成長 08:272019/07/18 財經 《國際經濟》Fed褐皮書：美經濟溫和擴張，企業仍看好經濟前景 10:002019/07/18 財經 《國際經濟》2.5％→2.2％，南韓央行下修今年經濟成長預測 11:252019/07/18 財經 褐皮書：美企看好經濟前景 22:482019/07/18 財經 Fed褐皮書：美經濟溫和成長 04:102019/07/19 全球財經 《經濟》中研院降經濟成長率估值至2.01％ 10:342019/07/19 財經 大雷雨用灌的 高雄不少地區積淹水 17:492019/07/19 社會 屏東豪大雨 新園時雨量84毫米 東港林邊一帶積水 18:122019/07/19 生活 BDI急漲 不等於全球經濟大好 19:332019/07/21 財經 熱浪席捲美國 已造成6人死亡 21:292019/07/21 國際 兩岸熱門新聞 陸轟-20年底問世 挑戰美B-2地位 - 焦點新聞 - 旺報 東風-21D若齊射 燒掉幾十億人幣 - 焦點新聞 - 旺報 失控！港鐵「元朗西鐵站」 白衣人暴打民眾 - 兩岸 - 中時 中俄聯合對台 美印太駐軍難敵 - 焦點新聞 - 旺報 陸00後愛名牌 LV老董身價漲 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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