鼓山三路107巷2號旁~龍泉寺活動中心後方改善後。(高雄水利局官網)

清疏名稱 / 位置：大公路土地公廟旁中小排水。(高雄市水利局官網)

清疏名稱 / 位置：大公路土地公廟旁中小排水改善後。(高雄市水利局官網)

有網友將高雄水利局官網的中小排清淤前後對照圖製成影片。照片中有些地方，淤積到根本不知道是排水溝，其他幫忙宣傳影片的人說「當你看完這些照片(還有很多沒PO)，你們一定會問【那陳菊12年都在幹嘛？】」(李四川後援會)

高雄市政府中小排清淤前後對照圖

高雄因719暴雨多處淹水，局部地區下午出現豪雨，最高時雨量高達126.5毫米，事實上，高雄地區只要雨量超過70毫米就會淹水，因此連綠委都幫忙緩頰認為這是天災。有網友將高雄水利局官網的中小排清淤前後對照圖製成影片。照片中有些地方，淤積到根本不知道是排水溝，其他幫忙宣傳影片的人說「當你看完這些照片(還有很多沒PO)，你們一定會問【那陳菊12年都在幹嘛？】」

高雄因暴雨出現淹水，著名的韓黑大將、綠黨桃園市議員王浩宇竟幫高雄市長韓國瑜說話，王表示，瞬間下那麼大的雨量，這是天災不是人禍。但高雄淹水仍讓韓黑網軍覺得撿到槍，嘲笑韓國瑜清淤破功。

有網友將高雄市水利局官網的小排清淤前後對照圖製成影片，他在影片中說這官網不知道是市府沒錢宣傳，還是韓市長個性使然，可能很多人不知道這個全國首創的主動公布排水清疏及改善進度的資訊網站，因此他幫忙製做了這個影片。

從影片中，可看到許多中小排原本已經變成荒煙蔓草，清理前根本看不出原本是一個排水溝。轉傳的網友說「這樣努力做，淹水還要怪韓國瑜嗎？，其實大家不用浪費時間在那邊口水戰，有圖有真相，這些照片都自己會說話！從他上任以來(108年)就一直在清淤，這些不是放煙火，你平常也不會在意，有些地方，淤積到根本不知道是排水溝。但是當你看完這些照片(還有很多沒PO)你們一定會問【那陳菊12年都在幹嘛？】」

(中時電子報)