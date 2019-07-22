美國聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）21日表示，特別檢察官穆勒針對川普競選團隊進行的通俄門報告顯示，確實有重大證據證實川普犯下「嚴重罪行及輕罪」，他將要求穆勒於24日赴眾院聽證會陳述這些事實；另外美媒分析，川普犯下的嚴重罪及輕罪屬於可彈劾的罪行。

民主黨籍美國聯邦眾議院司法委員會主席納德勒21日接受「福斯週日新聞」專訪時指出，「通俄門報告呈現出有重大證據顯示川普犯下嚴重罪行與輕罪」，這些罪行符合美國憲法規範人民彈劾總統的標準。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，納德勒21日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時指出，「穆勒（Robert Mueller）通俄門報告呈現出有重大證據顯示川普犯下嚴重罪行與輕罪，我們必須讓穆勒將這些事實呈現給美國人民，然後再看看接下來怎麼做。」

他說：「行政當局必須負責，沒有總統能夠凌駕於法律之上。」

為調查俄羅斯是否干預2016年美國總統大選，前聯邦調查局長穆勒獲美司法部任命進行2年調查，穆勒團隊於今年3月完成通俄門報告，司法部4月公布刪減版本的報告，當時美司法部長巴爾（William Barr）總結稱川普團隊並未通俄，不過穆勒5月打破沉默，澄清「如果我們能夠確信川普沒有犯罪，我們就會這樣說，但是我們沒辦法確定川普是否犯下罪行。」

一直以來民主黨內部針對是否彈劾川普的議題意見分歧，現任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及納德勒都抗拒啟動彈劾調查，不過CNN指出，此次通俄聽證會將提供民主黨團結契機，據悉納德勒已經私下遊說裴洛西啟動彈劾調查。美國眾議院司法委員會及情報委員會將於24日接連舉行2場全國電視轉播公開聽證會。

報導指出，美國憲法第二條中規範罷黜總統的程序，程序將由眾議院投票展開，可彈劾總統的罪行包括叛國罪、賄絡罪，以及其他「嚴重罪行及輕罪」。

(中時電子報)