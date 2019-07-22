人渣文本臉書。（圖片翻拍自特急件小周的人渣文本臉書）

殺自己人最狠？據傳民進黨要滅的目標不止台北市長柯文哲，還包括時代力量立委黃國昌和友柯的同黨台北市議員高嘉瑜。筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航表示，因為是真的有人想這樣搞，想要在汐止雙殺高嘉瑜和黃國昌，這麼重要的新聞，媒體人還不追喔？

周偉航於臉書發文表示，時代力量一些狗屁小的事情，一堆媒體人也在幫民進黨做大，就是要弄時代力量。那他這週直播說過的，現在綠營港湖據傳要讓王孝維選，然後徵召高嘉瑜去汐止。這麼大條的謠言，為什麼媒體人不屁一下？蛤？不知道？

周偉航更表示，這可不是他講的喔，是國民黨人問民進黨人為什麼要這樣搞，然後他剛好聽到的。他還是算最慢才公開講的咧，高嘉瑜也出來說地方的確勝傳這事，所以高還要明確否認有此規劃。這麼重要的新聞，媒體人還不追喔？

周偉航文末譏諷，因為是真的有人想這樣搞，想要在汐止雙殺高嘉瑜和黃國昌，所以不追嗎？很會玩據傳是不是？

(中時電子報)