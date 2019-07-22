中國大陸桌球名將馬龍。（新華社資料照）

台灣17歲「桌球神童」林昀儒在T2鑽石聯賽打敗馬龍、樊振東等中國大陸名將，威震新山。不過馬龍賽後只表示：「本來也就是商業比賽，輸了也就輸了。」這次的「搶五分制」確實對頂尖高手不利，但是馬龍這段評語卻令球迷失望，大陸網民批評馬龍欠缺風度。

一位大陸球迷網民「賽歐2000」表示：「馬龍，我是你的粉絲，但你這次的態度缺乏王者風範，被爆冷並不丟人，但你這樣的言論才丟人。林昀儒贏得實至名歸，你能做的只有讚美對手，但你的言論不尊重對手，降低了自身的人格魅力。你是中國乒乓的名片，希望你能夠反思改進。」

「搶五分制」是任一方打到5分就贏了，就算只贏1分也行，林昀儒藉此以5-3、5-4搶下兩局。儘管不比正規賽，但馬龍不乾脆的態度貶低了林昀儒的勝利。「這不是霸氣，是小氣，贏得起也要輸得起，不能沒有素質。」

大陸球迷說：「勝敗兵家常事，馬龍打這麼多比賽很累了。倒是要好好研究這位林昀儒，不要再跑出一位兵乓界的戴資穎了。」林昀儒世界排名從20升到第16，是台灣排名最高的選手，這次決賽打敗樊振東更令人訝異，就算是非正規賽制，最後一盤被打0-5也太慘，讓樊振東被陸球迷痛批。林昀儒因此被視為「中國隊頭號強敵」，對桌球選手來說是極高的肯定了。

上個月的日本公開賽，林昀儒一直打到決賽才輸給現任球王許昕，實力有目共睹。比起狂妄而不討人喜歡的張本智和，低調的林昀儒給大陸球迷印象好得多，這是承自他父親的教導：「做人不可過於張揚，凡事要多體會他人感受。」

(中時電子報)