高雄市豪雨致災，內政部長徐國勇等行政團隊對韓國瑜酸話不斷，韓國瑜忍不住怒批中央，下大雨的地方不只高雄市，包括屏東、台南、桃園都有，為何行政院的眼睛只看到高雄？時代力量立委徐永明昨則轟韓無能神隱又卸責，罪加三等，韓國瑜欠高雄市民一個道歉。對此，前國民黨立委孫大千提出五問，並嗆「應該是徐永明欠韓國瑜一個道歉吧！」

對於韓國瑜質疑「難道台南、屏東沒下雨嗎？為何指責高雄」，徐永明昨在臉書批韓又再迴避責任。他說沒有人在指責高雄，高雄人泡在水裡、孔蓋被噴飛，以及汽機車毀損等畫面，看在全國人民眼裡，只覺得不可思議、讓人遺憾，「人民都只想政府趕快解決問題，卻不見市長拿出積極態度」。

徐說韓國瑜該反省的是自己，為何高雄淹水災情頻傳時，市長會被問人消失去哪了？不要只想靠挑起中央和地方的對立，轉移市長沒照顧好人民的缺失。韓國瑜先捫心自問，這次高雄淹水，市民安全是市長最優先目標嗎？就算韓國瑜要做政治攻防，也還欠高雄市民一個道歉！

對此，孫大千則提出五問，並直言，在羅織韓國瑜的罪名之前，請先釐清幾個問題。首先，孫大千問及，什麼叫做「神隱」？韓國瑜在星期五傍晚親自坐鎮災害防治中心，同時掌握各個積水地點的退水狀態，他什麼時候神隱了呢？二、南部各縣市都因這波豪大雨而嚴重積水，徐永明為什麼只盯著高雄市？難道只有高雄人泡在水裡、孔蓋被噴飛，以及汽機車毀損嗎？刻意放大高雄市的災情，卻忽略其他綠營執政縣市的情況，這不是「雙重標準」嗎？

第三點，孫大千說徐永明的眼中根本就只有高雄，卻還可以鬼扯，「沒有人在指責高雄」，難不成徐永明罵了那一大堆，都是在稱讚高雄，替韓國瑜加油打氣嗎？四、韓國瑜在高雄市積水逐漸退去後，以市長的身分參加地方的活動，這有什麼好挑剔批評的？五、此次鋒面所造成的積水能夠在這麼短的時間之內退去，就再次證明，韓國瑜在過去這幾個月來大力投入的清淤工作產生效果。徐永明憑什麼指責韓國瑜「無能」呢？又哪來的「罪加三等」啊？他說若徐永明回答不了這幾個問題，那麼，應該是徐永明欠韓國瑜一個道歉吧！

(中時電子報)