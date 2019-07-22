在東部及南部警方口中被稱為「台灣藍波」、「台灣野人」的男子林金寶，今年4月出獄後，又流竄在屏東滿州山區，不時的下山侵入民宅內煮食，甚至把玩ipad，不過台灣野人的行為並不野，事後都還會記得洗碗及關燈，警方看完受害人提供的影帶後簡直是哭笑不得，但想起10年前為了逮捕他，耗費3個月動員了500餘人才將他緝捕到案的苦差事，大家心中又暗自喊苦。

近日警方接獲不少民眾報案，有一名打赤膊，身材精壯的不名男子闖入住家，不但將冰箱內食物拿出來煮食，還會玩屋主的ipad，離開時還會關抽油煙機及洗碗，偶爾會順手拿走一些小東西，但都沒重大損失。

警方看了被害人提供的監視器影像後，赫然發現他就是去年也被花蓮警方抓到，但是今年4月出獄，這10多年來警方最頭疼的竊盜犯，稱為「台灣藍波」及「台灣野人」的男子林金寶。

警方調查，林金寶從民國七十八年開始就到處 流浪，曾因逃兵、竊盜罪入獄，他沒有家庭，甚至連父親過世也不知 ，是後來聽人說才知道。

林金寶說他喜歡在山上的生活，喜歡一個人自由自在，人心是很複 雜，很難相處的，他不習慣跟人一起生活。流浪過程中，到民宅內喜 歡自己煮東西來吃，不喜歡吃別人煮好的東西，他覺得有人要抓他， 怕別人在食物中下毒。

林金寶去年落網時，曾向警方說，「因為被人看不起，才會出來流浪」，林金寶2015年10月出獄後，就在台東鹿野到大武山區活動，餓了就到民宅、工寮，甚至寺廟內偷食物吃。據曾目睹他身影的人描述，林金 寶體型精實，動作敏捷，能在山林溝塹中穿梭自如，就像「野人」一 樣。

在2007年，屏東恆春警方耗費3個月，動員500餘人大搜山才將他逮捕;去年花蓮玉里分局為了逮捕他，還找來熟悉山區地形的12名原住民勇警，在山區埋伏了兩個星期，最後與他一番博鬥才又逮捕。

林金寶屢次被逮後都表示，會偷東西，實在是因為肚子太餓 ，並堅稱沒偷過錢，因為躲在山中錢也無處可花用，會躲在山中是因 為喜歡安靜，並無其他意圖。而且他被捕時，口中都會念「心經」，他自稱是在監獄裡獄友教的，還背得滾瓜爛熟。

未料他出獄才三個月，現在又回到熟悉的山區流竄，警方想到又要在山區和他周旋紛紛大喊吃不消。

(中時電子報)