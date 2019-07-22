新世代的孩子更能接受多元的學習模式及環境；並透過閱讀歷程，啟發更多想像及興趣。（陳世宗攝）

學員在營隊中，不僅能認識更多朋友、克服離家恐懼，也可培養思考及表達能力；從小組討論中，學習聆聽不同想法，達成共識。（陳世宗攝）

暑期鼓勵學生踴躍參加營隊，進而愛上閱讀體會閱讀樂趣。（陳世宗攝）

靜宜大學為讓「閱讀書寫」種子向下扎根、向上延伸，特與南投縣文化局圖書科及18度C文化基金會合作，共同為南投縣20多所偏鄉學校，及南投「我愛閱讀」護照認證表現優異等46位學生，舉辦「第五屆暑期創意閱讀營」。靜宜大學主秘簡義信鼓勵學員在3天2夜多元課程互動中，養成閱讀好習慣；透過夜宿圖書館，接觸館藏資源，啟發創意及興趣。

靜宜蓋夏圖書館館長、閱讀書寫暨素養課程研發中心主任陳明柔表示，歷經5年的經驗累積，不僅將更多南投偏鄉孩童帶進大學圖書館的學習場域，也整合相關資源，建立完善產官學合作機制，善盡大學社會責任！活動過程發現，新世代的孩子更能接受多元的學習模式及環境；並透過閱讀歷程，啟發更多想像及興趣。

陳明柔指出，營隊最後的「成果發表」，學生展現說故事能力，也透過手機軟體，完成故事短片，是難得且珍貴的經驗。 南投文化局圖書科長劉雅馨表示，此次營隊成果豐碩，學生以摺紙、拍攝、演戲表達完整故事，是閱讀的進階版。鼓勵學生踴躍參加營隊，進而愛上閱讀，體會閱讀樂趣！

負責營隊的助理教授沈芳序說，今年的「暑期創意閱讀營」以「動物」為主題，最大特色是在成果發表中，與會的46位小學員，以精心設計的短劇揭開「動物劇場」序幕；並以製作的手機短片；呈現營隊課程的摺紙作品，及相關動物議題。學員在營隊中，不僅能認識更多朋友、克服離家恐懼，也可培養思考及表達能力；從小組討論中，學習聆聽不同想法，達成共識。

「書中自有黃金屋、書中自有顏如玉！」參與學生都對靜宜蓋夏圖書館擁有超過165萬冊藏書、完善電子資料庫，及10層樓豐富資源感到驚喜；同富國小四年級布妳．伊斯卡卡夫特說，靜宜大學的圖書館很棒，很開心在營隊中認識朋友。

第一次參加營隊的復興國小陳巧芯表示，課程設計很有趣，夜宿圖書館很新鮮，下次一定再參加。炎峰國小黃郁雯說，從營隊學習說故事及閱讀的方法，成果發表中，看到大家的掌聲及笑容是很棒的鼓勵！

(中時 )