香港的21日舉行反修訂《逃犯條例》遊行，晚上在上環演變成防暴警察用催淚彈和疑似橡膠子彈驅散示威者，同時元朗西鐵站昨晚發生鄉事中人號召的「白衣人」，用棍追打黑衣市民事件，記者也被毆打；多名市民及港鐵報警，惟警察在衝突後至少半小時始到場，白衣人一度離去，警員被罵下撤離；其後再發生最少兩次白衣人集體毆打市民事件。

一群白衣人士昨晚21日晚間11時在元朗西鐵站向市民及記者施襲，期間用木棒等武器圍毆一男一女記者，導致記者倒地受傷，其中一名男記者更被毆至口部大量出血。

現場有白衣人士搶去電視台攝影機擲至草叢毀壞。事件中最少一名記者需送院救治。衝突爆發後，列車月台、候車廳內一片混亂，地上佈滿雜物及破爛的衣服，還有許多折斷的木棍、雨傘等物品。

立法會議員林卓廷稍早也在臉書留言，質疑白衣人疑似是黑幫份子，「我已聯絡元朗警方，我和同事正前往元朗，要求警方立即打擊元朗站和朗屏站一帶黑道份子，確保民眾，尤其年輕人安全。」

港鐵就元朗襲擊事件發聲明，指突發事件發生時，車站職員人數有限，已即時盡力聯繫車務控制中心以配合車務調動。由於站內有大批人士打鬥，車務控制中心得悉情況後亦有即時通知警方尋求協助。

香港民主黨發表聲明，對元朗發生的襲撃事件，政府及警方的不作為予以強烈譴責。24名民主派議員聯署譴責警方失職，令元朗淪為黑社會治港，要求立即與行政長官林鄭月娥會面，商討解決香港的民間災難。

「鐵條、長棍攻擊民眾」 白衣人襲擊港鐵元朗站

(中時 )