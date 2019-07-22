漁港內千萬不要亂捕魚，否則荷包定不保。一名黃姓男子昨天下午在基隆深澳漁港內潛水撈捕海膽以及螃蟹，遭到海巡岸巡隊深澳安檢所發現後，立刻前往制止，並將黃男函送新北市政府裁罰，至少將被處三萬元罰鍰，讓黃男大嘆早知道這筆錢拿去買海鮮還比較划得來。

昨（21）日下午3點多，第二岸巡隊深澳安檢所安檢人員發現深澳漁港內有民眾違規潛水採捕，立即通報第二（北基）巡防區指揮部，並由所內人員前往查察蒐證。

岸巡人員抵達現場後發現1名男子正在港區浮潛，男子上岸後手提一只黑色塑膠袋，袋內可見數十顆海膽、螺類及螃蟹，男子表現出大豐收的神情，未料經海巡人員告知港區內禁止從事潛水及採捕活動，己經觸犯漁港法，黃姓男子十分懊惱，表示「他是從臺北來玩，並不知道港區內禁止潛水跟採捕」，得知將面臨大筆罰款，當場大嘆早知道就拿去奶海鮮吃還比較划得來。

第二岸巡隊表示，港區內時常有漁船進出，於港內從事水域遊憩活動十分危險，呼籲喜愛從事潛水或是採捕的民眾於活動前，可至鄰近安檢所先行詢問相關規定，以避免觸法或有危及自身安全情事，針對這起漁港內違規捕魚事件，將依漁港法第18條函送新北市政府裁處。

(中時電子報)