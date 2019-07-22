南韓銀色夫妻宋仲基、宋慧喬上月底宣布離婚消息，雙方提出離婚調解，今(22日)首爾家事法院正式成立，1年8個月夫妻關係劃下句點。

宋仲基日前透過法律代理人向首爾家庭法院申請離婚調解，據韓媒報導，22日台灣時間早上9點進行不公開的調解後，離婚正式生效，兩人已沒有夫妻關係。

隨後，宋慧喬經紀公司UAA發聲明表示，「今天在首爾家事法院演員宋慧喬的離婚正式成立，雙方並沒有贍養費、財產分配問題，正式完成離婚程序」。

(中時電子報)