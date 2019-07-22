復合無望！宋慧喬、宋仲基離婚正式生效 10:092019/07/22 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宋仲基、宋慧喬正式離婚。（圖／翻攝自韓網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓銀色夫妻宋仲基、宋慧喬上月底宣布離婚消息，雙方提出離婚調解，今(22日)首爾家事法院正式成立，1年8個月夫妻關係劃下句點。 宋仲基日前透過法律代理人向首爾家庭法院申請離婚調解，據韓媒報導，22日台灣時間早上9點進行不公開的調解後，離婚正式生效，兩人已沒有夫妻關係。 隨後，宋慧喬經紀公司UAA發聲明表示，「今天在首爾家事法院演員宋慧喬的離婚正式成立，雙方並沒有贍養費、財產分配問題，正式完成離婚程序」。 (中時電子報) #離婚 #宋慧喬 #宋仲基 也許您會感興趣 推薦閱讀 自稱王后 俄辣模被大馬國王甩了 13:492019/07/18 國際 董璇離婚後首發文 「特別想要一個能解放媽媽的地方」 15:532019/07/18 娛樂 下月正式解除和喬妹婚姻關係 宋仲基新動向曝光 18:322019/07/18 娛樂 「老臉APP」連藝人都在瘋！宋慧喬皺紋滿臉爬網看傻 14:002019/07/19 星光 《棒棒堂》成員現況曝光 他離婚13年愛妻擺攤維生 14:072019/07/19 娛樂 被指離婚不付贍養費 洪榮宏告媒體敗訴 15:582019/07/19 社會 殺女直播主變凶宅 恐佈情人廖晏霆判賠房東 18:452019/07/19 社會 柯以柔首度公開談婚變進度 曝離婚卡關原因 13:422019/07/20 娛樂 柯以柔離婚卡關 「對方不想離」 04:102019/07/21 娛樂新聞 離婚打擊太大？宋慧喬下半年將停工休息 15:252019/07/21 娛樂 娛樂熱門新聞 曾被爆3P性史 三級片女神嘆演藝圈現實：好多人想看你死 - 娛樂 林志玲腰粗一圈有喜了？他眼尖揭真相 - 娛樂 開微博僅5天就關版 梧桐妹「不要怪我爸爸」心酸發文 - 娛樂 復合無望！宋慧喬、宋仲基離婚正式生效 - 娛樂 王夢麟不捨小女兒出嫁！破冰離婚14年前妻「我都放下了」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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