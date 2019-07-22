20190721中天新聞 韓赴晚宴17分鐘挨轟 昔菊強颱肆虐「開趴高歌」

高雄市長韓國瑜719在主持完防災會議後，因公務行程出席高雄市餐飲職業工會的廚藝展餐敘17分鐘，這個舉動引發綠營狂轟。反觀前市長陳菊，2016年強颱「莫蘭蒂」，高雄災情嚴重，她晚上卻參加朋友慶生會，還和歌手詹雅雯開心唱歌，2010年「凡那比」颱風，被形容是「200年難見」，高雄淹水更破紀錄，陳菊在風雨最劇烈的時刻，人間蒸發3小時，最後才承認在睡午覺，藍營議員酸，想打韓國瑜，反而讓陳菊的臉打得又痛又腫。

2016年9月莫蘭蒂颱風肆虐台灣南部，高雄地區被強風豪雨侵襲，當地民眾的家園被破壞，車子也泡水，甚至有人被吹掀的鐵皮砸中壓傷，中秋假期很不好過。據「維基百科」，按照各官方氣象部門之評估，莫蘭蒂是2016年最猛烈的西北太平洋熱帶氣旋，也是2013年颱風海燕以來的西北太平洋最強風暴。

然而，強颱莫蘭蒂颱風橫掃南部時，高雄市9月13號中午開設一災害應變中心，陳菊市長也坐鎮現場指揮調度，但卻在颱風步步逼進台灣南部的夜裡，陳菊離開了應變中心，去參加一位重量級地方人士慶生宴，並且與歌手詹雅雯一同高歌，影片外流引發爭議。

而2010年9月的凡那比颱風也是強颱，高雄市受到狂風暴雨肆虐，多數路燈與行道樹相繼倒地，廣告帆布亦多遭強風吹破懸掛於空中。北高雄四行政區楠梓區、左營區、鼓山區、三民區主要道路皆成一片汪洋，三民區孝順街淹水水位在晚上兩小時突然暴升，導致水位最高時達一輛房車,本和里15棟大樓及400多間透天厝淹水，泡水轎車500多輛，機車逾千部；愛河水位暴漲淹至路面。

事後陳菊在接受議會質詢時，坦承2010年9月19日，凡那比颱風造成高雄大淹水，她當天下午2點到5點回官邸睡覺，兩名副市長也回宿舍休息、參加喜宴，未坐鎮防災中心，輿論一片譁然，陳菊也因此擺脫不了「睡菊」的綽號。

(中時 )